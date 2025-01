New Orleans attack: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେରିକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ୧୦ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହାତ

New Orleans attack: ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଅର୍ଲିଅନ୍ସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ଅର୍ଲିଅନ୍ସ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ କାର ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଏକ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ'।

ଏହି ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୩.୧୫ ବେଳେ ବୋର୍ବନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଇବର୍ଭିଲ୍ ଛକରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ୱାଇବ୍ରେଣ୍ଟ କଲ୍ଚର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା।

Another terrorist attack on New Years Day in New Orleans. A driver plowed into people on the street and then opened fire on people and police. 10 dead and 35 injured so far. I'm waiting to hear what the suspect's name is, I guarantee you his name is Muhammad. Just saying. pic.twitter.com/0vWF3lyhWI

— Renee Lynn (@Voice_For_India) January 1, 2025