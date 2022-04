ରଣବୀର-ଆଲିଆଙ୍କ ବିବାହର ଖୁଣ ବାହାର କଲେ କେଆରକେ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Alia-Ranbir Wedding: ରଣବୀର କପୁର (Ranbir Kapoor) ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ (Alia Bhatt) ଏବେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସାତଫେରା ନେଇଛନ୍ତି । ବି-ଟାଉନ (B-Town) ରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଗସିପ୍ ଏବେ ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ (Talk-Of-The-Town) ପାଲଟିଛି । ହେଲେ ଏବେ କେଆରକେ (KRK) ଆଲିଆ ଆଉ ରଣବୀରଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

Bollywood Kitni Acchi Family hai, Uska Saboot Ye hai, Ki #EmraanHashmi cousin brother of Alia Bhatt was not invited for marriage.

— KRK (@kamaalrkhan) April 15, 2022