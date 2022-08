Raju Srivastava Health: ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ୍, ପୁଣି ହସିବେ ଦର୍ଶକ!

Raju Srivastava Health: ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି । ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ୧୫ଦିନ ପରେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ।

ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଆଜି ଚେତା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଏଆଇଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।” ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଜିମରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ନୁ ଅବସ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଭାୟାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମରେ ଆସିଛି । ଏହାସହ ଆମେ ଏହାବି କହିରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପଡେଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଶରୀର କାମ କରୁଛି । ମସ୍ତିଷ୍କ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇଛି । ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ଫିଜିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ AIIMS ର ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Raju Srivastava gained consciousness today after 15 days, he's being monitored by doctors at AIIMS Delhi. His health condition is improving: Garvit Narang, his Personal Secy

He was admitted here on Aug 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at the gym. pic.twitter.com/kmPfqRey1a

— ANI (@ANI) August 25, 2022