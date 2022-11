Rahul Gandhi: ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଫଟୋ

Rahul Gandhi: 'ରାଗିଣୀ ଏମଏମଏସ' ସିରିଜରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରିୟା ସେନ୍ । ଏବେ ସେ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିୟା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

୭୧ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା :

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 'ଭାରତ ଯୋଡା ଯାତ୍ରା'ର ୭୧ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୧୫୫୦ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ( filmmaker and actress Pooja Bhatt) , ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ( actor Sushant) ଙ୍କ ପରେ ରିୟା ସେନ୍(Riya Sen) ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ରିୟାଙ୍କ ସହ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Actress Riya Sen joined the Congress party's Bharat Jodo Yatra today.

Party MP Rahul Gandhi and others resumed the Maharashtra leg of the Yatra today from Patur.

(Pics: AICC) pic.twitter.com/vAalLn4er6

— ANI (@ANI) November 17, 2022