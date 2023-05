Actor Sarath Babu Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଶରତ ବାବୁ

Actor Sarath Babu Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶରତ ବାବୁ(Veteran Actor Sarath Babu)। ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି (sarath babu death)। ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (sarath babu passed away) ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁଖଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସାଉଥ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।

ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା: ତେବେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛୁ ଯେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶରତ ବାବୁ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଣ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବର କହିବା ସହ ଶରତ ବାବୁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Heart broken to know about the untimely demise of #SarathBabu Garu. He will never be forgotten. May his soul rest in peace. Sending my deepest condolences and prayers to his loved ones. pic.twitter.com/aGbrkSWQAF

— Aadi Saikumar (@iamaadisaikumar) May 22, 2023