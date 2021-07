କୋରୋନାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରିକଲା ଆଡଭାଇଜରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ (Unlock) ହେବା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ଓ କୋରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ (Central Govt) ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ (Advisory) ଜାରି କରି କୋରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲର (Corona protocol) ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଲା (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୫ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମହାମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଟ୍ରାକିଂ, ଚିକିତ୍ସା, ଟିକାକରଣ ଓ କୋରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ (Corona protocol) ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଡଭାଇଜାରୀରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରୋନାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries and Administrators of State/UTs, urging them to issue strict directions to the district and other local authorities to regulate the crowded places and take necessary measures for the management of #COVID19. pic.twitter.com/3bNBTRtgO1

— ANI (@ANI) July 14, 2021