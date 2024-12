Maharastra Boat Tragedy Updates: ୪ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ୧୩ ମୃତ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା

Maharastra Boat Tragedy ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଗେଟୱେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଝଣ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗେଟ ୱେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଥିବା ନୀଲକମାଲ ନାମକ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇ ଆରବ ସାଗରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନୀଲକମଲ ଡଙ୍ଗାରେ ୧୦୦ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୨୦ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଧାର କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ନୌସେନା ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଧକ୍କା ହେତୁ ନୀଲକମଲ ଡଙ୍ଗା ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଣିରେ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡିଲା। ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।

TRAGIC #Mumbai : 13 including 3 Navy officials lost their life when a ferry boat carrying more than 100 passengers to Elephanta Caves capsizes in the water after it was hit by a Indian Navy speed boat near Gateway of India.

