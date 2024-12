ସଂସଦର ଶେଷ ହେଲା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କିପରି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

Parliament winter session: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ପ୍ରଡକ୍ଟିବ ପ୍ରତିଶତ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସଂସଦରେ ବହୁତ କମ୍ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।"

ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସଂସଦର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହାର କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସଂସଦର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଶତପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ ନକରିବା ଉଚିତ୍।'

ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାର ୨୦ଟି ବୈଠକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ୧୯ଟି ବୈଠକ ୨୬ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଚାରିଟି ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଗୁରୁବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେବା ଘଟଣାରେ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, 'ସଂସଦରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। କିଛି ସାଂସଦ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।'

