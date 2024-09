Bombay High Court: ପୂଜା ଭସାଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, ଇଦରେ ବାଜିବ କି DJ ?

Bombay High Court: ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ସମୟରେ ଡିଜେ ବଜାଇବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଲି କହି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଇଦ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଡିଜେ ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ଡିଜେ କ୍ଷତିକାରକ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ।

The Bombay High Court has issued a notice to the authorities concerned after hearing a petition by a lawyer who alleged serious damage to his hearing and mental agony due to the loud sound created during the Ganesh Festival in Pune. Yogesh Fulchand Pande, a practising advocate at… pic.twitter.com/27SQOqwN63

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 16, 2024