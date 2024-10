Bomb Blast in delhi: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

Bomb Blast in delhi: କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। CRPF ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁର ଧୂଆଁ ଦେଖିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭୂମି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଲ ଖବର ହେଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛି। ଦିପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସତର୍କ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।

ଯଦି ଉତ୍ସଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, FSL ଦଳ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାର ଭଳି କିଛି ପାଇଛି। ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ କାହିଁକି ଓ କିପରି ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Rohini, Delhi: Shashank, an eyewitness of the blast that occurred outside CRPF School in Prashant Vihar, says, "... The only possibilities which we think of are a cylinder blast or a building collapse... There was a big cloud of smoke here which stayed for a good 10… https://t.co/B4iZFv1gTu pic.twitter.com/OstKLlwABj

— ANI (@ANI) October 20, 2024