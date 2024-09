MPOX ନେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଦେଲା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Mpox advisory: ଭାରତରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ (Mpox) ର ବଢୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର Mpox ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୱାର୍ଡଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରିବ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସନ୍ଦେହ ଜନିତ ମାମଲାକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ୱାର୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର MPox ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସମସ୍ତ ହସ୍ପଟାଲରେ ମଙ୍କିପକ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ୍। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ MPOX ରୋଗୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲ୍ୟାବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ନମୁନା ପଠାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍କିପକ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Health Secretary Apurva Chandra issues an advisory to the States and Union Territories regarding key public health actions that are required to be undertaken to prevent/minimize the risk of further spread of Mpox in India.

