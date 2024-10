Ratan Tata Passes Away: ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ...

Ratan Tata Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତନ ଟାଟା। ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ କିଛିଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖିବୁଜିଛନ୍ତି। ରତନ ଟାଟା ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଫଳ ଉଦାହରଣ। ବିଶ୍ବ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଏହି ବିଜିନେସ୍ ଟାଇକୁନ୍ ଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସମ୍ମାନ ସହ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣଫେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଶାହା ବିଶ୍ବ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି।

In the sad demise of Shri Ratan Tata, India has lost an icon who blended corporate growth with nation building, and excellence with ethics. A recipient of Padma Vibhushan and Padma Bhushan, he took forward the great Tata legacy and gave it a more impressive global presence. He…

