ସଂସଦରେ 'ରେପ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ଝଡ, ରାହୁଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲେ କାନିମୋଝି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ନାରାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ 'ରେପ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ରାହୁଲ ରାଜନୈତିକ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ ବୋଲି ରାହୁଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ । ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi's message to the people of the country? pic.twitter.com/BSTDlIoZ1h — ANI (@ANI) December 13, 2019

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ । ତେବେ ରାହୁଲ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ । ତେବେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

Few MPs in Rajya Sabha raise slogans of 'Rahul Gandhi maafi maango' over Rahul Gandhi's 'rape in India' remark; Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu says, "you cannot take the name of a person who is not a member of this House. No body has the business to disturb the House". pic.twitter.com/Ojp2BthDBO — ANI (@ANI) December 13, 2019

ସେପଟେ ରାହୁଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ଡିଏମକେ ସାଂସଦ କାନିମୋଝି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, 'ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ'କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ? ଦେଶର ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କହିଥିଲେ, ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ କାନିମୋଝି ।

Kanimozhi,DMK on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: PM said 'Make in India', which we respect, but what is happening in country? That is what Rahul Gandhi intended to say. Unfortunately Make in India is not happening&women in the country are being raped. This is a concern pic.twitter.com/sJDyk3gUFo — ANI (@ANI) December 13, 2019

କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ?

ଝାଡଖଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ''ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' କଥା କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସବୁଠି 'ରେପ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ହିଁ ଚାଲିଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବିଧାୟକ ଏବେ ଜେଲରେ । ସେହିପରି ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଡିଦେଲେ । ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କହୁନାହାଁନ୍ତି ।''

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Godda, Jharkhand: Narendra Modi had said 'Make in India' but nowadays wherever you look, it is 'Rape in India'. In Uttar Pradesh Narendra Modi's MLA raped a woman, then she met with an accident but Narendra Modi did not utter a word. (12.12.19) pic.twitter.com/WnXBz8BUBp — ANI (@ANI) December 13, 2019

