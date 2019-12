'ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ । ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାରିଫ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାନବଧିକାର କର୍ମୀ । ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା କେତେ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୋଲିସର ଇନକାଉଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ YSRCP ସାଂସଦ ।

YSRCP ସାଂସଦ କାନୁମୁରୁ ରଘୁରାମ କୃଷ୍ଣ ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନକରି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହା ପୋଲିସ କରିଛି । ଭଗବାନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି ମରାଯାଇଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପାନେ ମିଳିଛି । କୌଣସି ବି NGO ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି କେହି ପୋଲିସର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ''

Kanumuru Raghu Rama Krishna Raju, YSR Congress Party on #Telangana encounter: They deserved to be shot dead. God has been kind that they were shot dead, this is a good lesson. They tried to run away&they were killed. No NGO should oppose it & if they do so, they are anti-national pic.twitter.com/dl56IVBn6Y

— ANI (@ANI) December 6, 2019