ସେଲୁଲାର ଜେଲ ବୁଝାଇବ ସାବରକର ତ୍ୟାଗ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲା: ବିଚାରଗତ ବିଭେଦତା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ମହା' ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ! ଏଭଳି କିଛି ଆଶା ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛି । ହେଲେ ଏ ବିଚାରଗତ ବିଭେଦତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର । ଶିବସେନା-କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ଯଦିଓ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଚାରଗତ ବିଭେଦତା ହେଉଛି 'ସାବରକର ଆଦର୍ଶବାଦ' । ଯାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିବ ।

ସାବରକର ନାଁରେ କିଏ କହିଲେ, ଶିବସେନା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି । ଆଉ ସାବରକର ନାଁରେ ନ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଖାଇବା ହଜମ ହେଉନି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଯାହା ହେଉଥିବ । 'ମହା' ସରକାର ଯେମିତି ଚାଲୁଥିବ । ଏକଥା ଭାବି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ କମନ ମିନିମମ ପୋଗ୍ରାମରେ ସରକାର ଚାଲୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ନିକଟରେ ସାବରକରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ 'ରାହୁଲ ସାବରକର' ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା । ସାବରକରଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ହଜମ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବହିରେ ସାବରକର ବିରୋଧରେ ଲେଖାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଶିବସେନା ସହିପାରି ନ ଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପୁଣିଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପିନ୍ ମାରିଛନ୍ତି । ସାବରକରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲରେ ୨ ଦିନ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ।

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯିଏ ସାବରକରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ଥରେ ସାବରକର ରହୁଥିବା ଜେଲରେ ରହିବା ଦରକାର । ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହେଉନା କାହିଁକି ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନର ସେଲୁଲର ଜେଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉ । କାଳ କଠୋରୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବା ପରେ ସାବରକରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବୁଝିପାରିବେ ।

Sanjay Raut,Shiv Sena: Those who oppose Veer Savarkar, they maybe from any ideology or party, let them stay for just two days at the cell in Andaman cellular jail where Savarkar was lodged.Only then will they realize his sacrifice and his contribution to the nation pic.twitter.com/8J749b5dF4

— ANI (@ANI) January 18, 2020