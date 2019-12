ଆଇସିୟୁରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ! ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କହିଥିଲେ ଯାଇପାରେ, ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଲେ ଗଲାଣି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇ ଗତିକରୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି। ଚିଦାମ୍ବରମ ।

ଟ୍ୱିଟ କରି ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି, ''ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲେଖକଙ୍କ ନିଷ୍କର୍ଷ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହା ମହା ମନ୍ଦାବସ୍ଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇସିୟୁକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ''

The conclusion of the authors on the current economic slowdown

is depressing: "this is not an ordinary slowdown. It is India's Great Slowdown, where the economy seems headed for the intensive care unit".

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 16, 2019