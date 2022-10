BCCI: ରୋଜର ବିନ୍ନି ହେଲେ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ BOSS, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଚୌକି

BCCI New President Roger Binny: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କୁ (Roger Binny) କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCCI) ର ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି (Sourav Ganguly) ନିଜ ପଦବୀ ହରାଇଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି ଭାବରେ ବିନ୍ନି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ରୋଜର ବିନି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦିଓ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ଅର୍ଥାତ୍ CAB ର ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM) ରେ ବିଶ୍ୱକପ ୧୯୮୩ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରୋଜର ବିନ୍ନି ବୋର୍ଡର 36 ତମ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ପଦରେ ବସିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ, ଏହି ଏଜିଏମ୍ ରେ ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସଚିବ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିନା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ।

As the BCCI president, I want to primarily focus on 2 things. First is the prevention of injuries to the players. Jasprit Bumrah got injured just before the World Cup, which affects the whole plan. Second, I want to focus on the pitches in the country: BCCI president Roger Binny pic.twitter.com/qiSCNUtUNm

— ANI (@ANI) October 18, 2022