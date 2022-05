IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ୩ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା CBI; PAK ସହିତ ରହିଛି ସଂଯୋଗ!

IPL Match-fixing: ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (CBI) ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ (Indian Premier League) ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଜଣ ରହିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି, ପିଟିଆଇ ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଉଲ୍ଳେଖ କରି କହିଛି ଯେ ୨୦୧୯ ରେ ଆଇପିଏଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଏହାର ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳିଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୯ ଫାଇନାଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଢଙ୍ଗରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ।

Match-fixing racket allegedly influenced outcome of IPL cricket matches based on inputs from Pakistan: Officials after CBI books 3 people

