World Cup 2023: ଭାରତ ହାରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏମିତି...

World Cup 2023: ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team india)କୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା ​​। ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (Rahul gandhi) ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏହି ବିଜୟର ଯୋଗ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆମର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ।"

Team INDIA, you played solidly well through the tournament!

Win or lose - we love you either way and we will win the next one.

Congratulations to Australia for a well deserved World Cup victory.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2023