ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଚାଇନାରେ HMPV ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦେଲା ବୟାନ

Human Metapneumovirus: ଚାଇନାରେ ନୂଆ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁନିଆ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାରେ ହ୍ୟୁମାନ ମେଟାପ୍ନୁମୋ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି ଭାଇରସ୍।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ ଗୋୟଲ ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାରେ ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଡକ୍ଟର ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାରୁ ମେଟାପ୍ନୁମୋ ଭାଇରସ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭୂତାଣୁ ସହିତ ସମାନ ଯାହା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବୃଦ୍ଧ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

#WATCH | Delhi | On HPMV virus outbreak and preparedness of Indian hospitals, Directorate General of Health Services, Dr Atul Goel says, "... Metapneumovirus is like any other respiratory virus that causes common cold, and in very old and very young it could cause flu-like… pic.twitter.com/101vPTolAi

