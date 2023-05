ODI Highest run score in an Over: ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓଭର ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ କିଏ, ଭାରତର ଏହି ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଟପ୍ ୧୦ରେ

ODI Highest run scored in an over: ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ... ଚାଲିଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଥିବା ଆଇପିଏଲ। ବେଳେବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟେ ଯେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମାନେ ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଓଭରରେ ବହୁତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଜାଣିବା ଯେ ଦିନିକିଆରେ ଏକ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି କିଏ...