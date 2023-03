IND vs AUS: ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ LIVE ମ୍ୟାଚ୍

India vs Australia Live Match: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs AUS ODI Series) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ODI (IND vs AUS 2nd ODI Match) ଆଜି (ରବିବାର) ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ରେ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ବିଶାଖାପାଟନମର Y.S ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମ (Y.S.Rajashekar Reddy Cricket Stadium) ରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମ୍ୟାଚ ଦିନ ୧.୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ମୁମ୍ବାଇ ODI ରେ କେୟାରଟେକର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ।

ସେପଟେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୩୫.୪ ଓଭରରେ ୧୮୮ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩୯.୫ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଖେଳାଯିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଛି, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ମୁମ୍ବାଇ ODI ରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏହାକୁ ଜିତିବା ପରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ କବଜା କରିବେ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତିଥିଲା ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଯାହା ଏକ ମାଗଣା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସ୍ନି-ହଟଷ୍ଟାର ଆପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ୧:୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ -୧୧

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ -୧୧

ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁସାଗ୍ନେ, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ (ୱିକେଟ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ସଚନ୍ ଆବଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ।