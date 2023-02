IND vs AUS: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କେଏଲ ରାହୁଲ! BCCIର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହଙ୍ଗାମା

India vs Australia Test Series: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ ୯ରୁ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (IND vs AUS Test Series) ଖେଳା ଯିବାର ଅଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ହଠାତ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କୁ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ (Border-Gavaskar Series) ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ବିସିସିଆଇର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଶେଷରେ କିପରି ଓ କ’ଣ ପାଇଁ ହେଲା । ହଠାତ୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ କିପରି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (India vs Australia Test Series) ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରକୃତରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ଏହି ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଏହି ବିସିସିଆଇ ଟ୍ୱିଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ କେଏଲ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସୀମା-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ ୨୦୨୩ (Border-Gavaskar Series 2023) ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ସତ ଆଉ କିଛି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଓ ସେ ଫେବୃଆରୀ ୯ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ଏହା ଘଟିଛି ଯେ କି ବିସିସିଆଇର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହା ୫ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୧ । ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜାନୁୟାରୀ ୫, ୨୦୨୧ରେ ବିସିସିଆଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେକସ୍ଟ ନାମକ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିସିସିଆଇର ଟ୍ୱିଟରେ ଏହି ତାରିଖ ଦେଖି ପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ୯, ୨୦୨୩ରୁ ନାଗପୁରରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କେଏଲ ରାହୁଲ (KL Rahul) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓପେନିଂ କରିବେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ କ୍ରମାଗତ ୫ଟି ଇନିଂସରେ ୯୦, ୫୧, ୬୭, ୬୦, ୫୦* ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ନିକଟ ଅତୀତରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ବଲିଉଡ ତାରକା ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଝିଅ ଆଥିଆ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।