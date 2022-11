IND vs ENG: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହେଲେ କୋହଲି

India vs England Semi Final 2022: ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର (T20 World Cup) ଅଷ୍ଟମ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ ସୁପର-୧୨ ର ୫ଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ (IND vs ENG) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ (Harshal Patel) ବଲ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ବୋଲି ଆଜି କହିଛନ୍ତି ।

ବୁଧବାର ବିରାଟ କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ ଏକ ବଲ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଯାଇ ବାଜିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଓ ନିଜେ ପିଚରେ ବସି ପଡିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ଜଣା ଯେ କୋହଲି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ଅଟନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଅପରାଜିତ ୮୨ ରନ ସ୍କୋର କରି ଭାରତକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ ।

Scary moment for Virat Kohli, Harshal Patel ball hit him in the nets. pic.twitter.com/iIUyit9XgL

— Aru★ (@Aru_Ro45) November 9, 2022