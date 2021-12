IND VS NZ: ବିଜୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୫ ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କିୱିର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ!

IND VS NZ: ମୁମ୍ବାଇ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନ (India vs New Zealand, 2nd Test) ଖେଳ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଖେଳର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ କିୱି ଦଳକୁ ୫୪୦ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ​​। ମୁମ୍ବାଇ ପିଚ୍‌କୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଟମ ଲାଥାମ, ୱିଲ ୟଙ୍ଗ, ରସ ଟେଲର ଏବଂ ଡାରେଲ ମିଚେଲଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇଛି । ଅଶ୍ୱିନ ୩ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଟମ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ ଶୂନ ରନ କରି ପ୍ରଥମେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୬୦ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୭୬ ସ୍କୋର କରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେବେଳ ୬୨ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ

ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଓପନର୍ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ (୧୦୮ ବଲରୁ ୬୨ ରନ୍), ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (୯୭ ବଲରୁ ୪୭ ରନ୍), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (୭୫ ବଲରୁ ୪୭ ରନ୍), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୨୬ ଟି ବଲରୁ ୪୧ ରନ୍) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି (୮୪ ଟି ବଲ୍ରୁ ୩୬ ରନ୍) ଇନିଂସ ଖେଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ପିନର ଏଜାଜ ପଟେଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୧୯ ରନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୦୬ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଥିବାବେଳେ ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ୫୬ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୨୨୫ ରନ୍ ଦେଇ ପଟେଲ ସମୁଦାୟ ୧୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ ବୋଲରଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ।

ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିଆରା ଏହି ଲଭ ଷ୍ଟୋରି! ୭୭ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଡୁବ ହେଉଛନ୍ତି ୨୦ ବର୍ଷର ଝିଅ

ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୧୮୫୦ ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ