IND VS PAK: ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତାରିଖ

India vs Pakistan cricket match: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାକୁ ବିସିସିଆଇ ମନା କରିଦେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?

ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ACC ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ମହିଳା U19 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଗ୍ରୁଫରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୧୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

The ACC Women's U19 Asia Cup is ready for it's inaugural season, starting December 15. Malaysia plays host to the inaugral edition with 6 young teams fighting for Asian supremacy! #WomensU19AsiaCup #ACC pic.twitter.com/am8HDBblwQ

ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନଭେମ୍ବର ୨ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୪ ରେ ଜାପାନ U19 ଏବଂ ୟୁଏଇ U19 ଦଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ।

The generation next, is ready to battle it out at the #MensU19AsiaCup2024 starting November 29 . The action-packed tournament will be contested across Dubai and Sharjah with the finals being contested on December 8.#ACC pic.twitter.com/lkaoPWSNFR

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 8, 2024