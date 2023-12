IPL 2024: ନିଲାମରେ Unsold ରହିବେ ଏହି ୧୦ ଖେଳାଳି, ତାଲିକାରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସାମଲ୍!

IPL 2024 Auction: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ର ୧୭ ତମ ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିଲାମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏହି ଲିଗର ନିଲାମ ୧୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଚ୍ରେସନ୍, ଦଳ ମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍, ରିଟେନସନ୍ ଓ ଟ୍ରେଡିଂରେ ମୋହର ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଓ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିଲାମରେ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କାହିଁକି ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ୧୦ ବଡ଼ ଖେଳାଳି?

ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ, ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜକୁ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଲାବରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି, ଯାହାର ନାମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରେ ।

Here are the Retained Players of all teams of #IPL 2024!

Which side according to you is the strongest heading into the IPL Auction pic.twitter.com/cIMs3dpgBd

— IndianPremierLeague (@IPL) November 27, 2023