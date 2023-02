Sohail Khan On Virat Kohli: 'ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୁ U19 ଖେଳୁଥିଲୁ, ତୋ ବାପା...', କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନରୁ ହଙ୍ଗାମା

Sohail Khan On Virat Kohli: ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Pakistan Match) ହୁଏ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ୍ (IND vs PAK Cricket Match) ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବୟାନ ଦେବାରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ-ଫିଲ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଓ ସ୍ଲେଜିଙ୍ଗର କାହାଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ସୋହେଲ ଖାନ (Sohail Khan) ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ସ୍ଲେଜିଙ୍ଗର ଏକ ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଭ୍ରାତୃଭାବରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ସୋହେଲ ଖାନ (Sohail Khan) ୨୦୧୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ (ODI World Cup 2015) ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିର କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୫ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୋହେଲ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଚରେ ୫୫ ରନ୍ ଦେଇ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୦୭ ରନର ଇନିଂସ ସହ ମ୍ୟାଚର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ବିତର୍କ ସମୟରେ ସୋହେଲ ଖାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ସୋହେଲ ଖାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ଶୋ'ରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସୋହେଲ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି - ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରତ ପାଇଁ U-19 ଖେଳୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି (ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୁ U-19 ଖୁଳୁଥିଲୁ, ତୋ ବାପ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ଥିଲା) ।"

ନାଦିର ଅଲିଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସୋହେଲ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଏପରି କହିଥିଲି । ତା’ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲଭାବେ ଦେଖିବେ, ମିସବା ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ । ସେ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ୨୦୦୬ ମସିହାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଛି ଓ ତା’ପରେ ମୁଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।" ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।