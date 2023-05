IPL 2023: କମାଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ବୋଲରଙ୍କ ଦମ ବଳରେ ବାଜି ମାରିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର

RCB vs LSG Match Highlights: ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ସୋମବାର ଖେଳା ଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା।