Sri Lanka Crisis: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚା, ପାଉଁରୁଟି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀହିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ଉତ୍କଟରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏପରିକି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ନଥିବାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁନି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରୋଶନ ମହାନମା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଚା' ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ପରସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ରୋଶନ ମହାନମା ଟ୍ବିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓ୍ବାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍‌ ଓ ବିଜେରାମା ମାକ୍ଥା ନିକଟରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ଓ ପାଉଁରୁଟି ବାଣ୍ଟିଲୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ପାଣି ସର୍ବଦା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ବିନା ଦ୍ବିଧାରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନଚେତ୍‌ ୧୯୯୦ ନମ୍ବରକୁ କଲ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ପାରିବେ।'

ସଙ୍କଟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ରାଜୈନତିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ପଦକ୍ଷେକ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲା ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିବାବେଳେ ସୋମବାରଠାରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗି ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଫିସକୁ କମ୍‌ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

We served tea and buns with the team from Community Meal Share this evening for the people at the petrol queues around Ward Place and Wijerama mawatha.

The queues are getting longer by the day and there will be many health risks to people staying in queues. pic.twitter.com/i0sdr2xptI

— Roshan Mahanama (@Rosh_Maha) June 18, 2022