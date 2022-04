ଉମରାନଙ୍କ ଗତି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପାଡ଼ୁଥିଲେ ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟାର, ଅନ୍ୟପଟେ BCCIକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର IPL 2022ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରବାଦ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ୪୦ ତମ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) କୁ ଗୁଜୁରାଟ (GT) ୫ ୱିକେଟରେ ମାତ୍‌ ଦେଇଥିଲା। ରସିଦ୍‌ ଖାନ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଗୁଜୁରାଟ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା। ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଷ୍ଟାର ପେସ୍‌ ବୋଲର ଉମାରନ୍‌ ମଲ୍ଲିକ (Umran Malik) ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲର ଏହି ନୂଆ ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟାର ନିଜ ଦ୍ରୁତ ଗତି ବୋଲିଂ ବଳରେ ଏକାକି ୫ ୱିକେଟ ସଫଳତା ହାତେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଉମରାନ ଆଇପିଏଲରେ ୫ ୱିକେଟ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର କେବଳ ୪ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍‌ ବୋଲ୍ଡ କରି ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ପଠାଇଥିଲେ।

ଉମରାନ୍‌ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୨୫ ରନ୍‌ ଦେବା ସହ ୫ ୱିକେଟ ହାତେଇଥିଲେ। ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହ (୬୮), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ (୨୨), ଡେଭିଡ ମିଲର (୧୭), ଅଭିନବ ମନୋହର (୦)ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍‌ ବୋଲ୍ଡ କରି ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ପଠାଇଥିଲେ ଉମରାନ। ଏଥିସହିତ ଗୁଜୁରାଟର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ବାଉନସରରେ କ୍ୟାଚ୍‌ ଆଉଟ୍‌ କରି ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ପଠାଇଥିଲେ ଉମରାନ।

ଉମରାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦମଦାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦଳ ଗୁଜୁରାଟ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଉମରାନଙ୍କ ଟିମ୍‌ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍‌ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉମରାନ ପରାଜିତ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାନ୍‌ ଅଫ୍‌ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌ ହୋଇଥିଲେ।

ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଡେଲ୍‌ ଷ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉମରାନଙ୍କ ୫ ୱିକେଟ ସଫଳତା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡେଲ୍‌ ଷ୍ଟେନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଷ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ ଓ ଉମରାନଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକାପରି ଦେଖିବାକୁ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳି ଉମରାନ ୧୫ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

