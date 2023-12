Maryam Moshiri: ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ କରିବସିଲେ ଏଭଳି କାମ; ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା

Maryam Moshiri Viral Video: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର୍ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହଙ୍ଗାମା। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ତେଜିଥାଏ। ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବିବିସି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଯିଏ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ ନିଜର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ କ୍ୟାମେରା କଏଦ କରି ନେଇଥିଲା। ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀ ଅପରାହ୍ନର ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀଙ୍କୁ ବିବିସି ସାଧାରଣ ସମୟ ଗଣନା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପରଦାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଆଖି ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଡକୁ ହାତ ବଢାଇ ନିଜର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା। ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀ ଏବଂ ବିବିସି ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଜାକ ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାର ଧରାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସମୟ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ୧ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଜାକ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଏହା କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଜାକ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁ ଏହାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି।

Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J

ଆପତ୍ତିଜନକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ କଏଦ କରିନେଲା କ୍ୟାମେରା

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ୍ ବେଳେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି କୌଣସି ଦର୍ଶକକଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ନଥିଲି। ମୋର ଏପରି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜାକ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀ ବିବିସି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅପରାହ୍ନର ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିବିସି ସାଧାରଣ ସମୟ ଗଣନା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରଦାରେ ମରିୟମ୍ ମୋଶରୀ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ କଏଦ କରି ନେଇଥିଲା।

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023