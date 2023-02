Income Tax ର ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ New Tax Regime ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଲାଭଦାୟକ, ବୁଝନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ...

Income Tax New Tax Regime vs Old: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩ (Budget 2023) ରେ ଆୟକର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିବା ଦିନଠାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ଓ ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ (New Tax Regime) ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଓ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଟିକସ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କିମ୍ବା ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆୟକର (Income Tax) ଦେବାକୁ ପଡିବ । ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲାଭବାନ ହେବ? ଆଜି, ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଣି ନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଇବ ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟରେ ଏକ ନୂତନ ଆୟକର ସ୍ଲାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି କ୍ୟାପକୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବେସିକ ଛାଡ ସୀମାକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିକସଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନକ ରିହାତିର ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହା ଅଧୀନରେ ୧୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୫୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ?

ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଯୋଗୁଁ ୧.୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ନୂଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ହେବ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍

୦ ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୦ ପ୍ରତିଶତ

୩ ରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ

୬ ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ

୯ ରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ

୧୨ ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ

୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ

ପୁରୁଣା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍

ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁ ନ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୮୦ ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଟିକସ ଛାଡ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୫୦,୦୦୦ ହଜାର, ତେବେ ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣ ଆୟକରର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକସ ରିହାତି ପାଉଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ର ମାନକ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।

