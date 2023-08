China on Indian Coast Guard: ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳ। ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଉଠିଛି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଚୀନ୍ ଦୂତାବାସ। ଗତ ୧୬-୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଚୀନ୍ ଦୂତାବାସ (Chinese Embassy in India)। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ ଚୀନୀ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଆରବ ସାଗରରେ ଜଣେ ଚୀନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା।" ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (Mumbai Marine Rescue Coordination Center) ବୁଧବାର ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଜାହାଜରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ୟିନ ବେଇଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା।

Our heartful appreciation to @IndiaCoastGuard for the timely and professional medical evacuation of a Chinese citizen in Arabian sea off Mumbai. pic.twitter.com/e5VLzy3yQD

— Embassy of The People's Republic of China in India (@China_Amb_India) August 17, 2023