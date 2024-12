Nehru's Letter: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ (ପିଏମଏମଏଲ) ସୋସାଇଟି ସଦସ୍ୟ ରିଜୱାନ କାଦ୍ରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ଚିଠି ଫେରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। PMML ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଟେ। ସେଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ନେହରୁ ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ PMML)କୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ମେମୋରିଆଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁପିଏ ନିୟମ ସମୟରେ, ୨୦୦୮ରେ, ୫୧ ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ନେହେରୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେହରୁ ଏହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡୱିନା ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ପଦ୍ମଜା ନାଇଡୁ, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ଅରୁଣା ଆସଫ ଅଲି, ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ପତ୍ର

PMML ସଦସ୍ୟ ରିଜୱାନ କାଦ୍ରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂଳ ଚିଠି କିମ୍ବା ଏହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କପି ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି

This is fascinating!

From what is now the Prime Minister’s Museum and Library (formerly the Nehru Museum and Library), it is reported that the then UPA Chairperson, Sonia Gandhi, allegedly took away 51 cartons of letters written by Jawaharlal Nehru to various personalities,… pic.twitter.com/JWCCKeHPkG

— Amit Malviya (@amitmalviya) December 16, 2024