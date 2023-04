Delhi Metro: ମେଟ୍ରୋକୁ ବେଡରୁମ କରିଦେଲେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଲେ ଚୁମ୍ବନ ସହ ଆଲିଙ୍ଗନ

Kissing in Metro News In Odia: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ (Delhi Metro)। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କିଛି ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ , ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ (Delhi Metro) ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଶ୍ଲୀଳତାର ସୀମା ଟପିଛନ୍ତି । କିଏ ବିକିନି ପିନ୍ଧି ମେଟ୍ରୋରେ (Metro)ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଖୁଲମଖୁଲା ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (DMRC) ମେଟ୍ରୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ,ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି(couple kissing and romance in Delhi metro) ।

ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଜ ସରମ ଭୁଲି ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଲକୁ ଆଉଜି ପରପ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରଲା(viral video) ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଡ ଲାଇନ୍ ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଅଶ୍ଲୀଳତାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ,ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବିକିନି (bikini outfit)ଓ ମିନି ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Also Read : Ganjam News: ଭୁଲିଗଲା ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ବାମୀକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ

Also Read : Delivery Boy: ‘ଡେଲିଭରୀ ବୟ’ ଫିଲ୍ମ ଉପରୁ ପ୍ରମୋଦ କର ଛାଡ଼ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ତେବେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଇଥମ୍ ଚନାନ୍( Rhythm Chanana) । ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ (Delhi Metro) ବିକିନି ପିନ୍ଧି ଯାତ୍ରା କରିବା ପରଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି । ଏ-ନେଇ ରାଇଥମ୍ ଚନାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେ ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ମୋର ଜୀବନ, ​​ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି। ତେବେ, ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରେସ କୋର୍ଡ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ (Delhi Metro) କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ । ସେପଟେ, ଏନେଇ (DMRC) ଡିଏମଆରସି ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ , ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ।

दिल्ली मेट्रो में खड़ी ये लड़की इस बात की गवाह है कि वायरल होने की भूख इंसान को नंगा होने पर भी मजबूर कर देती है। ये लड़की मेट्रो में पूरे कपड़ों में आई थी लेकिन अंदर आने के बाद इसने कपड़े उतारे और मिशन वायरल पर जुट गई जो सफल हो चुका है।@OfficialDMRC कोई संज्ञान लेंगे आप ? pic.twitter.com/uhC702ExRS — Bharat Singh Diwakar (@DiwakarSpeaks) April 2, 2023

Also Read : Salman Khan: ବଲିଉଡ଼ରୁ କମିଲାଣି କ୍ରେଜ୍,ସାଉଥ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେଣି ସଲମାନ୍ !

Also Read : Exercise & Health: ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲଥ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ

Also Read : Khordha News: ରବିବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ! ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ