EPFO Interest Money: ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆସିନି PF ଟଙ୍କା! କେବେ ମିଳିବ ସୁଧ? EPFO ଦେଲା ଜବାବ

EPFO Interest Money: କୋଟି କୋଟି PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO)ର ସୁଧକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ (FY2022-23) ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ (FY2023-24) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PF ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ । କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ, ସେ ସୁଧ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି । ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୮.୧ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ PF ଖାତାରେ ଆସିନାହିଁ । ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇପିଏଫଓରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ EPFO ​​ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ।

EPFO ନିଜରର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛି ଯେ, ପ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ସୁଧ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଯିବ । ସୁଧ ରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ସୁଧର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ।

Dear member, the process of crediting interest is ongoing and it will get reflected in your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.

— EPFO (@socialepfo) March 3, 2023