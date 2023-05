Road Accident: ପିକନିକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ୫ ସାଙ୍ଗ, ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ୩

Road Accident News In Odia: ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଜୀବନ (Three students killed in road accident)। ପିକନିକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ବଡ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident)। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।