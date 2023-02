World's Loneliest House: ବିଳାସମୟରେ 'ଆଣ୍ଟିଲ୍ୟା'କୁ ପଛରେ ପକାଇବ ଏପରି ଏକ ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଚାଲେ 'ଭୂତ'ଙ୍କ ରାଜୁତି

House on Beautiful Lacation But No One Comes to Live: ବିଳାସମୟ ଘରେ ରହିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ବିଳାସମୟ ଘର ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଘର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ,ଯାହା ଦିର୍ଘ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡିଛି । ଘରଟି ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଲ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ଘରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ଘର ଭିତରେ ସୁଇମିଙ୍ଗ ପୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିଛି ସବୁକିଛି ।