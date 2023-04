Navjot Singh Sidhu Released: ୧୦ ମାସ ପରେ ପଟିଆଲା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, କହିଲେ- 'ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ'

Navjot Singh Sidhu Walk Out of Jail: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ (Navjot Singh Sidhu) ପଟିଆଲା ଜେଲରୁ (Patiala Jail) ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରୋଡ ରେଜ୍ ମାମଲାରେ (road rage case) ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୪୮ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଜେଲ୍ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ବାଜା ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଦ୍ଧୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନବଜୋତ କୌର (Navjot Kaur) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଳି କିଛି ନାହିଁ । ପଞ୍ଜାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶାସନ ଆଣିବାକୁ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ।

Patiala | There is no such thing as democracy right now. Conspiracy to bring President’s Rule in Punjab. Minorities being targeted. If you try to weaken Punjab, you will become weak: Navjot Singh Sidhu soon after his release from Patiala jail pic.twitter.com/64UTOaCUJM

— ANI (@ANI) April 1, 2023