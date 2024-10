Odisha News: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି

Odisha News: ମୟୁରଭଞ୍ଜ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ବାଘୁଣୀ ଅଣାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗୀନେନି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଘକୁ ଆଣିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ବାଘୁଣୀଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତଡୋବା-ଅନ୍ଧାରୀ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଏହି ବାଘୁଣୀକୁ ଆଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ।

A long journey of 900kms but it hardly took anytime for ‘Jamuna’ , the tigress brought from TATR to find its foot.

For enhancing the genetic diversity of the Simlipal Tigers, it is anticipated to play a key role. It’s doing fine in its soft enclosure. pic.twitter.com/6SpRWmSA8F

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 28, 2024