Cyclone Mocha: ଓଡି଼ଶାକୁ ‘ମୋଚା’ ଭୟ ! ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ IMD DG ଦେଲେ ଏମିତି ସୂଚନା

Cyclone Mocha News In Odia: ଆଜି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ୧୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ମୋଚା’ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍‌ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର (IMD DG Mrutyunjay Mohapatra)।