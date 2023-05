Road Accident: ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ମୃତ

Road Accident News In Odia: ରାସ୍ତାରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଜମ । ନେଇଗଲା ୫ ଜୀବନ । ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା (road accident)ରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ,ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭରଟି ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ନ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ କହିଛି ।