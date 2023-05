The Kerala Story କୁ କାହିଁକି ଲଗାଇଲ ବ୍ୟାନ୍? ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

The Kerala Story: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 'ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି' ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶର କାରଣ ପଚାରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୁ଼ଡ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ପିଏସ ନରସିଂହଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Supreme Court issues notice to West Bengal govt on the plea of makers of the movie, ‘The Kerala Story’ challenging the decision of the WB govt to ban the screening of the movie in the state. Supreme Court also issues notice to Tamil Nadu on de facto ban on the movie in the state. pic.twitter.com/uHnWBThCtE

— ANI (@ANI) May 12, 2023