Balangir Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ବୋଲେରୋ

Balangir Road Accident: ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ (Road Accident in Balangir) । ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ନିରିହ ଜୀବନ (Three Killed in Road Accident)। ବୋଲେରୋ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଶଳା-ଭିଣୋଇ ଅଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା-ଭରସୁଜା ରାସ୍ତାର କରକାଚିଆ ଛକ ଠାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ । ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ରାଜେସ ପଟେଲ, ଓ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଭିଣୋଇ ତୁଳସିରାମ ପଟେଲ ଏବଂ ସୁରଞ୍ଜନ ପଟେଲ । ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋତରୁ ବାଇକ୍‌ ନେଇ ରାଜେଶ ପଟେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ତୁଳସିରାମ ପଟେଲ ଏବଂ ସୁରଞ୍ଜନ ପଟେଲ କୌଣସି କାମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । କରକଚିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନା ପଟ ଦ୍ରୃତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ତାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଏକ ସାଇଟକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ ତିନିଜଣ । ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତିନି ଜଣଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋଇସିଂହା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ-ନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ୍ । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ରୋତ ଗାଁ ଲୋକେ । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ବୋଲେରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଲୋଇସିଂହା ପୋଲିସ । ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ।

ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନରସିଙ୍ଗିରେ ଘଟିଛି। ଖୁସିବାସୀରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ । ପିକନିକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ବଡ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident)। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର (Narsingi) ନରସିଙ୍ଗିରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନରସିଂଙ୍ଗି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପିକିନିକ୍ ସାରି ଏକ କାର ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତେ । ଏଥି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଏବଂ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲୁ ପଠାଇଛି । ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ନ ଥିବା ବେଳେ ତେବେ, ସମସ୍ତ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ପିକନିକ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଯେ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।