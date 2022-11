Twitter: ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସର୍ଭିସ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ

Twitter Subscription Launch: ଆମେରିକାର (America) ଅନେକ ନକଲି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ୮ ଡ଼ଲାର ଦେଇ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ (Blue Tick) ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୱିଟର ଏହାର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସର୍ଭିସକୁ (Twitter Blue Tick Subscription Service)ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା । ଯଦିଓ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସର୍ଭିସ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ (Elon Musk) କହିଛନ୍ତି ।

ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରକ ସଲିଡ଼ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ରେ ପୁଣିଥରେ ବ୍ଲୁ ଭେରିଫାଏଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଅନେକ ନକଲି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୮ ଡ଼ଲାର ଦେଇ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ପରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନକଲି ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସର୍ଭସି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022