Cyclone Dana: ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଦାନାର ବାହ୍ୟ ବଳୟ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ

Weather Update: ମାଡି଼ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଦାନା'। 'ଦାନା' ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଗୋଲେଇ ଭିତର ତାଣ୍ତବ ଖେଳାଇବ ବାତ୍ୟା 'ଦାନା'। ଆଜି ରାତି ସାଢେ ୧୧ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏଁ ୧୧୦ ରୁ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ ହେବ ପବନ। ଧାମରା ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଦିଗ ବଦଳାଇବ। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗେଇବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ । ସେ ଯାଏଁ ଭୀଷଣ ରୂପରେ ଥିବ ବାତ୍ୟା। ଏହାପରେ ତ୍ବରିତ ଦିଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।

Cyclonic storm “DANA” (pronounced as Dana) over Eastcentral & adjoining westcentral Bay of Bengal moved northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours and lay centred at 1730 hrs IST of today, the 23rd October, over the same region near latitude 17.2° N and longitude… pic.twitter.com/lPE6ieiKNi

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2024