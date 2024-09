Chandigarh Bomb Attack: चंडीगढ़ के सेक्टर-10 में बम अटैक! हैंड ग्रेनेड फेंक भागे आरोपी

Chandigarh News: चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 अटैक हुआ है. यहां कोठी नंबर-575 में बम ब्लास्ट हुआ है. विस्फोटक सामग्री चलने की सूचना मिली है. वहीं, सूचना मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गई.

WATCH | A suspicious explosion took place at a residence in Chandigarh

Chandigarh SSP Kanwardeep Kaur says, "...A small pressure-type blast took place here due to which windows, some flower pots were damaged. CFSL team has reached. All the evidence is being gathered, probe… pic.twitter.com/bOXIuWhU6E

