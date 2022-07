Koffee with Karan: थोड़ी कॉफी..थोड़ी गपशप, रणवीर और आलिया की मजेदार केमिस्ट्री...

चंडीगढ़- कॉफी विद करण सीजन-7 को लेकर कब से अटकलें लगी हुई थी. इंतजार का सिलसिला खत्म होने वाला हैं जल्द ही सीजन 7 डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर टेलीकास्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है. शो में करण जौहर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ गॉसिप करते हुए नजर आएंगे. हालांकि, करण जौहर की निजी जिंदगी भी काफी गॉसिप से भरी हुई है.

सेलिब्रिटीज के साथ गॉसिप करेंगे करण जौहर

करण ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा कि उनके शो का 7वां सीजन टीवी पर नहीं लौट रहा था जब तक कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह अब ओटीटी पर चलेगा. मशहूर रियलिटी शो आज 7 जून, 2022 को डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ वापसी कर रहा है.

It’s our Rocky’s rocking birthday and to make it even more special, we have his Rani by our side! Catch more of their laughter with me on the couch on the first episode of #Hotstarspecials #KoffeeWithKaran S7, starting tomorrow on @disneyplusHS pic.twitter.com/WoG7MdgsBV

— Karan Johar (@karanjohar) July 6, 2022