'भूल भुलैया 2' की 10 दिन की कमाई सुन घूमने लगेगा सिर, कार्तिक आर्यन ने बढ़ाई अपनी फीस

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 10: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) ने 10 दिनों के अंदर 120 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म ने बॉक्स आॉफिस पर धमाल मचा दिया है. आयुष्मान खुराना की 'अनेक' के रिलीज होने के बाद भी 'भूल भुलैया 2' के सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 2' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं

खास बात तो यह है कि इस फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिना गॉड फादर के भी वो अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 EXCELS in Weekend 2... SOLID GAINS on [second] Sat and Sun [despite #IPLFinals] indicates it should cross ₹ 150 cr, with an outside chance of touching ₹ 175 cr... [Week 2] Fri 6.52 cr, Sat 11.35 cr, Sun 12.77 cr. Total: ₹ 122.69 cr. #India biz. SUPER-HIT. pic.twitter.com/psDysuA3TN

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 30, 2022